В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь

23.08.2019 15:32

На временно оккупированных территориях Донецкой области основное количество шахт затоплено, а на тех, которые работают, не соблюдаются правила техники безопасности. Так, на шахте «Щегловская-Глубокая» во временно оккупированной Макеевке пострадал электрослесарь.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке, накануне, 21 августа 2019 года, в Червоногвардейском районе, ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», шахте «Щегловская-Глубокая», пострадал электрослесарь 1996 года рождения. Для оказания помощи пострадавшему привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ) ГВГСС.

В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение г. Макеевки.