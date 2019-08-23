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В Макеевке на шахте «Щегловская-Глубокая» пострадал электрослесарь
23.08.2019 15:32
На временно оккупированных территориях Донецкой области основное количество шахт затоплено, а на тех, которые работают, не соблюдаются правила техники безопасности. Так, на шахте «Щегловская-Глубокая» во временно оккупированной Макеевке пострадал электрослесарь.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке, накануне, 21 августа 2019 года, в Червоногвардейском районе, ПАО «Шахтоуправление «Донбасс», шахте «Щегловская-Глубокая», пострадал электрослесарь 1996 года рождения. Для оказания помощи пострадавшему привлекалась реанимационно-противошоковая группа (РПГ) ГВГСС.
В дальнейшем пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение г. Макеевки.
Теги: Донбасс, Макеевка, шахта, реанимация, пострадавший, госпитализация, техника безопасности
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