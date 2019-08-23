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В ОРДО за сутки обстрелами повреждены дом культуры и 5 жилых домов
23.08.2019 12:18
За минувшие сутки под обстрелы попали неподконтрольные Украине Ясиноватая, горловские поселки Доломитное, Зайцево и шахты им. Гагарина, а также села Коминтерново и Октябрь.
Об этом сообщает так называемое «СЦКК» ДНР», передает donpress.
В результате обстрелов повреждения получили Дом культуры в Коминтерново и еще три домостроения в этом же населенном пункте по адресам: улица Ахматовой, 29, 34 и 48. Также, два дома полностью сгорели в поселке шахты им. Гагарина.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, разрушения, ДНР, шахты, обстрелы, Зайцево, СЦКК, ОРДО
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