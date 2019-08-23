- В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги17:39
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье15:05
- В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)14:30
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло" 11:39
- На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар11:02
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки
За пьянчугу в футболке "ДНР", которого в Родинском поймал ветеран АТО Борис Овчаров, вступились соседки. Овчаров в Facebook обнародовал полное видео скандала, передает "Диалог.UA".
На днях Овчаров недалеко от дома в городе Родинском Донецкой области обнаружил средь бела дня пьяного в усмерть мужчину в футболке террористической "ДНР". Ветеран АТО был поражен. Он немедленно вызвал полицию. "Вышел утром по делам, сел в машину, проехал 50 метров и остановился… думал, мне показалось. Выхожу из машины — вижу, сидит человек в футболке с "гербом" и надписью: "Донецкая народная республика", в алкогольном опьянении, неистовый", - рассказал военный. Примечательно, что поклонник "русского мира" ни капельки не раскаивался и вел себя очень борзо. Уверенности поклоннику "ДНРовцы" прибавляли соседки, которые выбежали за него заступиться. "Пропадет же! Может она сто лет лежит у него эта футболка… Мать ждет сына домой", - говорили они Овчарову. Ветеран был шокирован. "Заступаются! Вот что у нас происходит на Донбассе… Они вообще не понимают", - сокрушался он. "Тяжело было удержаться, чтобы не убить его на месте", - признался позже ветеран АТО.
Теги: Донбасс, ветеран, поклонник, ДНР, АТО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- Военная колонна техники покинула Луганск. ВИДЕО
- В "ДНР" грядет переворот?
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- "Донецкая республика" обещает добраться до полиции и найти генетический код
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги17:39
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье15:05
- В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)14:30
- Сайдик: Стороны на Донбассе обменяются сообщениями об окончании разминирования у Станицы Луганской и готовности начать ремонтные работы 14:20
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло" 11:39
- На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар11:02
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- Опрос показал, что украинцы думают о событиях в Украине22:21
- Бой Усика с россиянином может не состояться: заявление промоутера22:00
- «Ничего не изменилось». Зеленский подсказал Путину, как снова стать рукопожатым21:39
- Боевики увеличили количество снайперов на передовой, - разведка21:20
- Россия намерена утилизировать единственную украинскую подлодку Запорожье21:01
- Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину20:38
- Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрами 20:20
- Встреча в Варшаве: Зеленский и Трамп подпишут ряд соглашений20:00
- Суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли19:44
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин18:02
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»