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Архив - Донецкая область

Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО

23.08.2019 13:19
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Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО

Вблизи Лимана Донецкой области в лесополосе обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"21 августа в лесном массиве близ города Лиман пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли авиационную бомбу времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении спасателей.
Отмечается, что взрывоопасную находку уничтожили в установленном порядке на одном из взрывчатых полигонов Донецкой области.



Теги: Донецк, Донбасс, Вторая Мировая война, бомба
 
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