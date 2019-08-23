Возле Донецка обнаружена авиабомба весом в четверть тонны. ВИДЕО

23.08.2019 13:19

Вблизи Лимана Донецкой области в лесополосе обнаружили авиационную бомбу весом 250 килограммов. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"21 августа в лесном массиве близ города Лиман пиротехники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области изъяли авиационную бомбу времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что взрывоопасную находку уничтожили в установленном порядке на одном из взрывчатых полигонов Донецкой области.