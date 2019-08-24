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Армия РФ "поздравила" ВСУ с Днем независимости массированными атаками на Донбассе
24.08.2019 11:53
Российско-оккупационные войска вновь атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, несмотря на установленное перемирие.
В пятницу, 23 августа, вооруженные бандформирования "ЛДНР" и оккупанты Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Зафиксировано, что российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Сообщается, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было. Кроме того, уже с начала текущих суток, 24 августа, в День Независимости Украины, гибридная армия Российской Федерации дважды нарушила режим прекращения огня.
Теги: Россия, Донбасс, армия, День Независимости, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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