Армия РФ "поздравила" ВСУ с Днем независимости массированными атаками на Донбассе

24.08.2019 11:53

Российско-оккупационные войска вновь атаковали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, несмотря на установленное перемирие.

В пятницу, 23 августа, вооруженные бандформирования "ЛДНР" и оккупанты Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС. Зафиксировано, что российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Сообщается, что за минувшие сутки потерь среди украинских военных не было. Кроме того, уже с начала текущих суток, 24 августа, в День Независимости Украины, гибридная армия Российской Федерации дважды нарушила режим прекращения огня.