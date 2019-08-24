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Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"

24.08.2019 07:50
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Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"

23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"противник дважды обстрелял ВСУ неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"противник совершил один обстрел вблизи Зайцево (под Горловкой) – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

За прошлые сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:
вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;
у Павлополя (Мариупольское направление) – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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