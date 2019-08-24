Боевики на Донбассе снизили число обстрелов: в штабе ООС рассказали, где было "жарко"

24.08.2019 07:50

23 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"противник дважды обстрелял ВСУ неподалеку Водяного – из стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"противник совершил один обстрел вблизи Зайцево (под Горловкой) – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

За прошлые сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия:

вблизи Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

у Павлополя (Мариупольское направление) – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.