«Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО

24.08.2019 15:50

Жители неподконтрольной Украине Горловки сняли на видео прогулку по парку Горького и прошлись мимо здания «Артемугля».

На видео заметно, что фасад «Артемугля» выглядит очень не ухожено и заброшено, окна забиты фанерой, передает donpress.

Также, на видео попал и неработающий фонтан, который также находится в ужасном состоянии.

При этом парк выглядит безлюдным — на качелях никто не катается, из посетителей заметна всего несколько человек. Однако, территория чистая.