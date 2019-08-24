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«Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО

24.08.2019 15:50
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«Чисто, но безлюдно»: горловчане показали прогулку по парку им. Горького. ВИДЕО

Жители неподконтрольной Украине Горловки сняли на видео прогулку по парку Горького и прошлись мимо здания «Артемугля».

На видео заметно, что фасад «Артемугля» выглядит очень не ухожено и заброшено, окна забиты фанерой, передает donpress.

Также, на видео попал и неработающий фонтан, который также находится в ужасном состоянии.

При этом парк выглядит безлюдным — на качелях никто не катается, из посетителей заметна всего несколько человек. Однако, территория чистая.



Теги: Донбасс, Горловка, видео, парк, фонтан, качели, прогулка
 
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