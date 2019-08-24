Из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого"

24.08.2019 14:06

Отдыхающие на Азовском море неожиданно обнаружили пластиковую бутылку с посланием от девушки, пишет Апостроф.

Фотографию с содержимым письма в Facebook опубликовала Светлана Берестовская. В письме девушка по имени Кристина пожелала тому, кто найдет бутылку, хорошего отдыха. Также в письме она просила людей не ходить на лиман, так как там много комаров.

"Каждое лето мы живём у моря, но сегодня впервые в жизни нашли послание в бутылке. Дорогая девушка Кристина - спасибо за приветы и добрые пожелания! На лиман мы не ходим. Надеемся ваш отдых удался на славу", - написала женщина.

"2 варианта - или из Приморска приплыла бутылка или из Кирилловки - ближе лиманов нет у нас", - отметила в комментарии автор публикации.

В письме указана дата 18 июля 2019 года, а значит бутылка плавала не менее месяца по морю.