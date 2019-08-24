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Из Азовского моря на украинский курорт выбросило "послание из прошлого"
Отдыхающие на Азовском море неожиданно обнаружили пластиковую бутылку с посланием от девушки, пишет Апостроф.
Фотографию с содержимым письма в Facebook опубликовала Светлана Берестовская. В письме девушка по имени Кристина пожелала тому, кто найдет бутылку, хорошего отдыха. Также в письме она просила людей не ходить на лиман, так как там много комаров.
"Каждое лето мы живём у моря, но сегодня впервые в жизни нашли послание в бутылке. Дорогая девушка Кристина - спасибо за приветы и добрые пожелания! На лиман мы не ходим. Надеемся ваш отдых удался на славу", - написала женщина.
"2 варианта - или из Приморска приплыла бутылка или из Кирилловки - ближе лиманов нет у нас", - отметила в комментарии автор публикации.
В письме указана дата 18 июля 2019 года, а значит бутылка плавала не менее месяца по морю.
Теги: Донбасс, Азовское море, курорт, бутылка
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