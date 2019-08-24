Нет, это не зона отчуждения, это Донецк, в который пришла Россия, - фото, которые должны увидеть все украинцы

24.08.2019 12:51

Соцсети шокировало новое фото, сделанное в оккупированном Донецке. Россия превратила современный город в подобие зоны отчуждения.

Жуткое фото из Донецка показал в Twitter известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

На 6-м году оккупации Донецк начал больше походить на Припять. Казанский показал, что сегодня собой представляет Дом молодежи "Юность". Фото производит гнетущее впечатление.

"ДМ "Юность" в Донецке превратился в какое-то совсем уж запредельное убожество. Зачем-то завесили все рваниной, которая только подчеркивает разруху. Гордый флаг банановой "республики" на крыше довершает картину", - отметил журналист.

Шокировали эти кадры и известного белорусского блогера Максима Мировича. "Нет, это не ДК "Энергетик" в опустевшей Припяти, куда пришла радиация. Это дворец молодежи "Юность" в Донецке, куда пришла "ДНР", - написал он в Twitter.

У украинцев кадры вызвали бурную реакцию. Многие с грустью вспоминают, как до прихода в Донецк "русского мира" ходили в ДК на концерты. "Тот случай, когда на захваченные территории приходит путинская "стабильность" с уголовниками. Моя дальняя родственница из "ЛНР" 3 года назад говорила, что как заживут - лучше, чем при Украине. Теперь сожалеет", - написал один из комментаторов. "Какая "республика" - такая и юность", "Молодежи нет, юность свалила в ужасе", - иронизируют комментаторы. Многим показалась невероятно точным сравнение Мировича "русского мира" в Донецке с Чернобылем. "Это почти одно и то же (радиация и оккупация - ред.), только у ОРДЛО период полураспада значительно короче", - отметил один из пользователей Сети. "Так называемая "днр" хуже радиации. Она поражает адресно мозги и превращает людей в тупорылый скот. А если поражает тупорылый скот, то позволяет ему игнорировать эволюцию", - жестко констатировал комментатор.