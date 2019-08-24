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Архив - Донецкая область

«Половина до паспортизации не доживет»: Гиркин разочарован ситуацией в ОРДО

24.08.2019 08:28
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«Половина до паспортизации не доживет»: Гиркин разочарован ситуацией в ОРДО

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин -Стрелков на своей странице в соцсети с сарказмом отреагировал на запуск пригородного поезда с железнодорожного вокзала в неподконтрольном Украине Донецке и отметил, что ситуация в ОРДО плачевная.

По слова Гиркинам, учитывая слабую поддержку России и медленный тем «паспортизации» жителей ОРДЛО, многие из них просто «не доживут» до получения российского паспорта:

«А в Донецке — сплошное МММ — какие-то мелкие и смешные жулики, назначенный Приближенным Жуликом Наногения по кличке „Сурок“. А население — так вообще — даже не сакральные сирийцы… Им 10 тысяч россиянских паспортов за 4 месяца выдали, а они все недовольны — говорят, что полтора миллиона надо… И такими темпами половина населения до паспортизации точно не доживет, даже если будет жить очень долго (и несчастливо)», передает donpress.



Теги: Донбасс, паспорт, население, электричка, железнодорожный вокзал, Стрелков, Гиркин, соцсети, Сурков, ОРДО, НВФ
 
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