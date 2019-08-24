Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей

24.08.2019 17:51

Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в копании новых и углублении уже имеющихся траншей в районе временно оккупированных Петровского, Стылы и Зернового.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«20 августа по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие новой траншеи, проходящей приблизительно на 100 м с северо-востока на юго-восток, а также расширение существующей траншеи, проходящее приблизительно на 20 м с юго-запада на северо-восток, на полигоне к югу от н. п. Зерновое (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка; не зафиксированы на снимках от 5 августа 2019 года).

22 августа вблизи блокпоста вооруженных формирований на автодороге C051532 между н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований, которые выполняли земляные работы в глубоких траншеях, частично закрытых бревнами. Кроме того, наблюдатели видели покрытую камуфляжной сеткой покинутую огневую позицию приблизительно в 20 м к северу от траншеи».

Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» также обустраивают новые траншеи:

«21 августа БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 30-м траншею, проходящую от лесополосы с севера на запад в сторону поля с минометной огневой позицией приблизительно в 500 м к северо-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска; не зафиксирована на снимках от 5 мая 2019 года)».