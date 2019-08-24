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Архив - Донецкая область

Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей

24.08.2019 17:51
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Российских оккупантов «ДНР» уличили в копании новых траншей

Боевиков «ДНР» и российских оккупантов уличили в копании новых и углублении уже имеющихся траншей в районе временно оккупированных Петровского, Стылы и Зернового.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«20 августа по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие новой траншеи, проходящей приблизительно на 100 м с северо-востока на юго-восток, а также расширение существующей траншеи, проходящее приблизительно на 20 м с юго-запада на северо-восток, на полигоне к югу от н. п. Зерновое (неподконтрольный правительству, 70 км к югу от Донецка; не зафиксированы на снимках от 5 августа 2019 года).
22 августа вблизи блокпоста вооруженных формирований на автодороге C051532 между н. п. Стыла (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка) и Петровским наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований, которые выполняли земляные работы в глубоких траншеях, частично закрытых бревнами. Кроме того, наблюдатели видели покрытую камуфляжной сеткой покинутую огневую позицию приблизительно в 20 м к северу от траншеи».
Кроме того, на временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» также обустраивают новые траншеи:
«21 августа БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал 30-м траншею, проходящую от лесополосы с севера на запад в сторону поля с минометной огневой позицией приблизительно в 500 м к северо-западу от н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска; не зафиксирована на снимках от 5 мая 2019 года)».



Теги: Донбасс, полигон, ОБСЕ, беспилотник, блокпост, ДНР, ЛНР, боевики, траншеи
 
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