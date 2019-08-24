В Донецке «делегаты» из РФ возложили цветы к месту убийства Захарченко

24.08.2019 11:34

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке представители местной «власти» вместе с членами российской «делегации» возложили цветы к «мемориальному камню», установленному на месте убийства экс-главаря ОРДО Александру Захарченко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, пишет ДонПресс.

Так называемый «председатель правления» РОО «Землячество Донбассовцев» в Москве Геннадий Онищенко заявил:

«Александр Захарченко — это новая веха героической истории великого края, который является самобытным на карте России, именно России, и в котором сейчас продолжается борьба, отстаивание своей самобытности. Этот человек и все, что он сделал для Донбасса, вселяет уверенность в то, что сюда вернется мир, созидание, что Донбасс долго будет в истории Российской государственности, будет флагманом и примером во всех добрых, героических, духовных начинаниях».