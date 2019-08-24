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Архив - Донецкая область

В зоне ООС три обстрела за сутки

24.08.2019 14:29
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В зоне ООС три обстрела за сутки

За минувшие сутки подразделения НВФ три раза нарушили режим прекращения огня, потерь снашей стороны в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник дважды обстреляли неподалеку Водяного — из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования совершили один обстрел вблизи Зайцево — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток подразделения НВФ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Марьинки и Павлополя.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, противник, НВФ, ООС
 
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