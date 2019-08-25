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Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые

25.08.2019 14:40
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Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые

За сегодня, 25 августа, боевики на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня – дважды на донецком и дважды на луганском направлениях. По данным штаба ООС, четыре украинских военных получили ранения, один из них умер по дороге в больницу. Министерство обороны Украины сообщило о двух раненых.

По информации источников, незаконные вооруженные формирования стреляли из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Николаевки, из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия – в районе Водяного и из пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Золотого-4. Но наиболее мощным оказался обстрел Пивденного. Там российские войска применили практически весь спектр имеющегося у них пехотного вооружения, включая снайперского.

Источник : https://www.segodnya 



Теги: Донбасс, военные, боевики, раненые
 
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