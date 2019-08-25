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Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»
По данным Госпогранслужбы, сегодня утром все пункты пропуска в Донецкой области работают согласно штатному расписанию.
Так, в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/30;
«Марьинка» — 0/50;
«Новотроицкое» — 15/60;
«Гнутово» — 0/0.
За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток значительно уменьшился по сравнению с предыдущим днем. В общем вчера через КПВВ последовало 35,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8020 человек и 1130 транспортных средств;
«Марьинка» — 7890 человек и 1365 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6430 человек и 1140 транспортных средств;
«Гнутово» — 3155 человек и 755 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9720 человек.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, машины, Марьинка, КПВВ
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