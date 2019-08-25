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Архив - Донецкая область

В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»

25.08.2019 08:39
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В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»

В селе Мироновское в Бахмутском районе, на территории местной ТЭС обнаружили взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.


Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили опасную находку в соответствующем порядке. Это была боевая часть РСЗО «Ураган» 220 мм в количестве одной единицы.

Сообщается, что привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник : https://donpress. 



Теги: ураган, Бахмутский район
 
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