В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»

25.08.2019 08:39

В селе Мироновское в Бахмутском районе, на территории местной ТЭС обнаружили взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.





Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили опасную находку в соответствующем порядке. Это была боевая часть РСЗО «Ураган» 220 мм в количестве одной единицы.



Сообщается, что привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник : https://donpress.