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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

26.08.2019 17:40
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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

Украинский военный доставлен в медицинское учреждение

Боевики на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Источник: https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
 
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