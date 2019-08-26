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Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный
26.08.2019 17:40
Украинский военный доставлен в медицинское учреждение
Боевики на Донбассе с полуночи понедельника, 26 августа, шесть раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
С начала суток оккупанты нарушили режим тишины уже шесть раз. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Он был эвакуирован в медицинское учреждение.
Источник: https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
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