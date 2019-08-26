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«Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
26.08.2019 07:28
Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил о начале подготовительных работ по восстановлению Дворца спорта «Дружба» и Дворца молодежи «Юность» в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
Так, Пушилин уточнил:
«Мы отмечаем 150-летие нашей любимой столицы. Мы долго думали, что подарить Донецку. У нас в городе есть два важных объекта — Дворец спорта „Дружба“ и Дворец молодежи „Юность“. Думаю, что будет символично, если они возобновят свою работу. Сейчас уже для этого начались подготовительные работы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
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