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Архив - Донецкая область

«Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке

26.08.2019 07:28
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«Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке

Главарь ОРДО Денис Пушилин заявил о начале подготовительных работ по восстановлению Дворца спорта «Дружба» и Дворца молодежи «Юность» в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

Так, Пушилин уточнил:

«Мы отмечаем 150-летие нашей любимой столицы. Мы долго думали, что подарить Донецку. У нас в городе есть два важных объекта — Дворец спорта „Дружба“ и Дворец молодежи „Юность“. Думаю, что будет символично, если они возобновят свою работу. Сейчас уже для этого начались подготовительные работы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
 
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