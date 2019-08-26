На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю

26.08.2019 08:05

Вчера пьяный мужчина на автомобиле попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя Донецкой области, однако, был задержан нацгвардейцами. Об этом информирует пресс-служба ООС.

Так, во время несения службы на блокпосту военнослужащие Нацгвардии Украины остановили автомобиль ВАЗ-21 013 для проверки документов. Во время общения правоохранители услышали от водителя сильный запах алкоголя, однако, тот попытался избежать ответственности и прорваться через блокпост. В штабе ООС уточнили:

«С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам».

Нарушитель был задержан, ему предоставили домедицинскую помощь в связи с травмированием. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорую медицинскую помощь.

Источник: https://donpress.com