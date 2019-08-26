- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- С блокпостов боевиков «ДНР» госпитализированы мужчины 1953 и 1980 года рождения18:41
На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю
Вчера пьяный мужчина на автомобиле попытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя Донецкой области, однако, был задержан нацгвардейцами. Об этом информирует пресс-служба ООС.
Так, во время несения службы на блокпосту военнослужащие Нацгвардии Украины остановили автомобиль ВАЗ-21 013 для проверки документов. Во время общения правоохранители услышали от водителя сильный запах алкоголя, однако, тот попытался избежать ответственности и прорваться через блокпост. В штабе ООС уточнили:
«С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам».
Нарушитель был задержан, ему предоставили домедицинскую помощь в связи с травмированием. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорую медицинскую помощь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, стрельба, блокпост, выстрелы, ООС
- В центре Мариуполя продолжается стрельба
- В Мариуполе гаишники стреляли по автомобилю с 17-летним угонщиком
- Стреляли! В Мариуполе произошел конфликт между профсоюзным лидером и охотниками
- Ссора закончилась стрельбой: парень попал в больницу
- Мариупольские налетчики устроили бойню в селе
- Автоматные выстрелы пресекли прорыв грузовика через блокпост в Мариуполь (ФОТО+ВИДЕО)
- В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»11:02
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»10:08
- На блокпосту под Мариуполем нацгвардейцы открыли огонь по автомобилю08:05
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке07:28
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших20:20
- Поезда с горючим и странные грузовики: В ОБСЕ рассказали о трафике через неконтролируемый участок границы16:03
- Боевики на Донбассе открыли огонь по украинским военным: есть погибшие и раненые14:40
- В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе12:21
- Ситуация на КПВВ Украины: больше машин на «Марьинке»10:01
- В Бахмутском районе обнаружена боевая часть РСЗО «Ураган»08:39
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Украинцы начали оформлять пенсию онлайн13:45
- Всё еще припекает: синоптики рассказали о погоде в начале недели13:19
- Конец света отменяется: Ученые обнаружили вторую Землю13:03
- Какой алкоголь именно ваш по знаку Зодиака12:45
- Зеленский произвел фурор на главу Всемирного банка: «готов помогать», детали триумфа12:32
- В Крыму высадились тучи комаров с Нибиру, зараженных вирусами смертельных заболеваний - уфологи12:16
- Президент устроил переполох из-за Путина, гремит международный скандал: «Моральные ур*ды»11:51
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Приготовиться к подорожанию: осенью цены двинутся вверх11:15
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- ВОЗ признала микропластик в питьевой воде безопасным17:40
- Названы профессии, где часто встречаются травмы глаз09:02
- Почему современной молодёжи сложно адаптировать в "мире взрослых"08:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
- Как определить энергетического вампира по дате рождения