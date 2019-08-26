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Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО

26.08.2019 19:02
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Пушилин запретил своим «чиновникам» выезжать из ОРДО

Главарь ОРДО Денис Пушилин запретил «должностным лицам» выезжать за пределы «республики» без его письменного разрешения. Об этом говорится в «указе» № 264, сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.

«Утвердить порядок согласования отдельными категориями должностных лиц выезда за пределы территории Донецкой Народной Республики», — говорится в тексте.

Согласно «указу» запрет связан с необходимостью сохранения «государственной тайны». Данный запрет распространяется практически на всех «руководителей» администраций и их заместителей.

Отмечается, что для выезда из ОРДО необходимо подать заявление на имя главаря «ДНР». В заявлении необходимо указать цель и дату выезда, срок отсутствия, страну и населенный пункт пребывания.

donpress.com 



Теги: Донбасс, запрет, ДНР, Пушилин
 
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