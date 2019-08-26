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В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»
В воскресенье 25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир одного из взводов батальона «Айдар». Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.
««Сегодня, 25 августа, пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады — позывной «Тихий». Ему было всего 25 лет… Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения — внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне.», — сообщил Бутусов.
По его данным боец погиб в ходе обстрела из пулемета или работы снайпера под Горловкой.
«Действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается», — отметил он.
Также Бутусов сообщил о смерти под Волновахой морского пехотинца из 35-й бригады. Причина смерти — пулевое ранение.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, батальон "Айдар", погиб
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