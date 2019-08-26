В бою Горловкой погиб командир взвода батальона «Айдар»

26.08.2019 11:02

В воскресенье 25 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб командир одного из взводов батальона «Айдар». Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

««Сегодня, 25 августа, пал смертью храбрых командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады — позывной «Тихий». Ему было всего 25 лет… Замечательный человек, воин, гражданин. Без преувеличения — внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне.», — сообщил Бутусов.

По его данным боец погиб в ходе обстрела из пулемета или работы снайпера под Горловкой.

«Действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается», — отметил он.

Также Бутусов сообщил о смерти под Волновахой морского пехотинца из 35-й бригады. Причина смерти — пулевое ранение.

Источник: https://donpress.com