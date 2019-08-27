Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ»

27.08.2019 18:52

Если Украина и другие страны бывшего СССР не поддержат концепцию «русского мира», то им грозит ирредентизм — полное поглощение Российской Федерацией. Об этом на своем Telegram-канале написал экс-советник убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Александр Казаков, сообщает ДонПресс.

Он заявил, что власти Украины, якобы неправильно понимают «русский мир» и считают действия России агрессивными:

» Многолетняя истерика со стороны Киева (а до этого прибалтийских государств) по поводу «русского мира» и того, что именно этот концепт является основанием для якобы агрессивной политики России в ближнем зарубежье, привела к тому, что сегодняшняя внешняя политика России стала восприниматься искаженно как нашими ближними, так и дальними соседями. Многие из них — под давлением украинской и западной пропаганды — стали видеть в концепте «русского мира» скрытую агрессию со стороны Москвы. Это — ошибка и следствие исторической неграмотности».

По его словам, украинцы не различает концепцию «русского мира» и движение итальянского ирредентизма, базировавшегося на идее объединения итальянского народа в единое итальянское государство под лозунгом «где итальянский язык — там Италия». Казаков пишет:

«Теперь понимаете разницу? Представьте себе российский ирредентизм с лозунгом „где русский язык — там Россия“. И это при констатации непреложного факта, что русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Вот такого движения надо бояться нашим ближним и дальним соседям».

Также, член НВФ отмечает, что «русский мир» на самом деле якобы является «мягкой силой», так как Россия, якобы пытается просто «поддержать соотечественников»:

«Россия просто хочет поддерживать устойчивые связи со своими соотечественниками, чтобы они могли, при желании, сохранить свою идентичность и родной язык, то есть остаться в лоне русской культуры, независимо от страны пребывания/проживания; и защитить своих соотечественников в том случае, если власти страны их пребывания/проживания их притесняют, будь то по части языка, культуры, исторической памяти или веры».

В то же время, он добавил, что Россия якобы предупреждает всех своих соседей: если они не будут устраивать «геноцид» русского населения, то Кремль ограничиться только поддержкой его гуманитарных потребностей в других государствах:

«Вывод: все страны бывшего СССР, а также другие ближние и дальние соседи должны всеми силами поддерживать концепцию (и соответствующие практики) „русского мира“. Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции „русского мира“ к ирредентизму».