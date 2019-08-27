- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями15:52
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар14:59
- В центре Донецка авто влетело в дерево: пятеро пострадавших14:10
Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ»
Если Украина и другие страны бывшего СССР не поддержат концепцию «русского мира», то им грозит ирредентизм — полное поглощение Российской Федерацией. Об этом на своем Telegram-канале написал экс-советник убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Александр Казаков, сообщает ДонПресс.
Он заявил, что власти Украины, якобы неправильно понимают «русский мир» и считают действия России агрессивными:
» Многолетняя истерика со стороны Киева (а до этого прибалтийских государств) по поводу «русского мира» и того, что именно этот концепт является основанием для якобы агрессивной политики России в ближнем зарубежье, привела к тому, что сегодняшняя внешняя политика России стала восприниматься искаженно как нашими ближними, так и дальними соседями. Многие из них — под давлением украинской и западной пропаганды — стали видеть в концепте «русского мира» скрытую агрессию со стороны Москвы. Это — ошибка и следствие исторической неграмотности».
По его словам, украинцы не различает концепцию «русского мира» и движение итальянского ирредентизма, базировавшегося на идее объединения итальянского народа в единое итальянское государство под лозунгом «где итальянский язык — там Италия». Казаков пишет:
«Теперь понимаете разницу? Представьте себе российский ирредентизм с лозунгом „где русский язык — там Россия“. И это при констатации непреложного факта, что русский народ является самым многочисленным разделенным народом в мире. Вот такого движения надо бояться нашим ближним и дальним соседям».
Также, член НВФ отмечает, что «русский мир» на самом деле якобы является «мягкой силой», так как Россия, якобы пытается просто «поддержать соотечественников»:
«Россия просто хочет поддерживать устойчивые связи со своими соотечественниками, чтобы они могли, при желании, сохранить свою идентичность и родной язык, то есть остаться в лоне русской культуры, независимо от страны пребывания/проживания; и защитить своих соотечественников в том случае, если власти страны их пребывания/проживания их притесняют, будь то по части языка, культуры, исторической памяти или веры».
В то же время, он добавил, что Россия якобы предупреждает всех своих соседей: если они не будут устраивать «геноцид» русского населения, то Кремль ограничиться только поддержкой его гуманитарных потребностей в других государствах:
«Вывод: все страны бывшего СССР, а также другие ближние и дальние соседи должны всеми силами поддерживать концепцию (и соответствующие практики) „русского мира“. Хотя бы из чувства самосохранения. Чтобы Россия не перешла от концепции „русского мира“ к ирредентизму».
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, поглощение, ОРДО
- Бородай угрожает Украине новым российским вторжением на Донбасс: кремлевский куратор "ДНР" назвал главную цель новой войны. ВИДЕО
- В Украине назвали условие появления вооруженной миссии ООН на Донбассе
- Российских оккупантов корчит от украинского флага, как черта от ладана: президент Порошенко в День государственного знамени разразился гневным спичем в адрес Москвы
- В сеть попало фото строительства оккупантами важного военного объекта в Крыму
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- Кремль наглеет "по полной": из-за путинского моста оккупанты еще на три дня перекроют Керченский пролив
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- В Мариуполе погиб мужчина, упав на крыльцо магазина обуви17:26
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ в упрощенном порядке16:30
- В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины16:11
- В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»15:53
- В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями15:52
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар14:59
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень20:31
- Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек 20:05
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась19:45
- "Нормандская встреча" может стать ловушкой для Украины: Портников объяснил, что готовит Путин19:40
- Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»19:08
- Экс-советник убитого главаря ОРДО пригрозил Украине «полным поглощением РФ» 18:52
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО18:12
- "Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности21:46
- Где живут люди после смерти: не умрите от того, что...21:23
- Новая украинская школа: что изменится для школьников и кому «отменят» домашние задания20:57
- Хуже алкоголя: названы продукты, губительно действующие на печень20:31
- Никогда не выходите замуж за мужчину, у которого есть эти 15 привычек 20:05
- Обязательная вакцинация школьников. Что следует знать родителям?13:56
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- «В Донецке нет ни комендантского часа, ни военных»: глава Донецкой ОГА дал реальную «пощечину» главарям «ДНР»
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег