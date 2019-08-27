Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке

27.08.2019 08:50

В оккупированном Донецке появляется все больше дешевых заведений для распития алкогольных напитков, они уже начали вытеснять продуктовые ларьки.

Такие наблюдения местного жителя опубликовала на своей странице в Twitter пользователь "Яблонька", передает apostrophe.

Речь идет о районе, который традиционно воспринимался как культурный – Донском. Также была отмечена культура местного населения, которая заметно снизилась за время оккупации города боевиками.

"По району то и дело снуют туда-сюда "интересные личности"… Через каждые десять метров выросли наливайки. Ими вытеснены даже продуктовые ларечки", - пишет автор публикации.

Автор публикации отметил креатив хозяев местных заведений и привел в пример один из них, который получил название "Бухарест".