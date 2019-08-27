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Архив - Донецкая область

«Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел

27.08.2019 12:52
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«Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел

Четыре домостроения повреждены в неподконтрольном Украине селе Коминтерново Донецкой области в результате обстрела.

Об этом сегодня сообщили в «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.

Отмечается, что повреждения получили домостроения по следующим адресам: ул. Ахматовой, 35, 37, 48, 50. Повреждено остекление, ограждение и кровля. По улице Ахматовой, 48 зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.



Теги: Донбасс, дом, крыша, снаряд, обстрел, повреждения, ДНР, Коминтерново
 
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