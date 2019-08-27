Главная / Новости / Донецкая область / «Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел
Последние новости раздела
- «Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел12:52
- В Макеевке произошло ДТП при котором погиб мужчина12:10
- В Горловке во время пожара погибли два человека11:10
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»10:10
- На Донбассе стало "жарко": оккупанты РФ пустили в ход запрещенное оружие, ВСУ несут потери09:48
- НВФ применили на Донбассе минометы, гранатометы, пулеметы: ранен боец ВСУ09:08
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке08:50
- В Горловке четыре человека пострадали от взрыва гранаты перед подъездом дома08:31
- В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр08:09
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших07:28
«Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел
27.08.2019 12:52
Четыре домостроения повреждены в неподконтрольном Украине селе Коминтерново Донецкой области в результате обстрела.
Об этом сегодня сообщили в «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.
Отмечается, что повреждения получили домостроения по следующим адресам: ул. Ахматовой, 35, 37, 48, 50. Повреждено остекление, ограждение и кровля. По улице Ахматовой, 48 зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу. По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Теги: Донбасс, дом, крыша, снаряд, обстрел, повреждения, ДНР, Коминтерново
Читайте также:
- В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома
- В Донецке из-за обстрела повреждены 5 жилых домов
- В результате обстрела пострадали жилые дома в Петровском районе Донецка
- В Горловке обстрелом поврежден многоквартирный дом
- Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили
- «Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел12:52
- В Макеевке произошло ДТП при котором погиб мужчина12:10
- В Горловке во время пожара погибли два человека11:10
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС: Меньше машин на пункте пропуска «Гнутово»10:10
- На Донбассе стало "жарко": оккупанты РФ пустили в ход запрещенное оружие, ВСУ несут потери09:48
- В Брянке в местном озере утонул молодой мужчина09:29
- НВФ применили на Донбассе минометы, гранатометы, пулеметы: ранен боец ВСУ09:08
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке08:50
- В Горловке четыре человека пострадали от взрыва гранаты перед подъездом дома08:31
- В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр08:09
- «Прямое попадание и повреждения жилых домов»: Коминтерново попало под обстрел12:52
- В ООН заявили о чрезвычайной ситуации с климатом - деталь громкого призыва к странам G712:31
- В Макеевке произошло ДТП при котором погиб мужчина12:10
- Трамп нашел виновного в оккупации Крыма12:00
- «Дождей не предвидится»: синоптики прогнозируют жару до конца недели11:48
- Украинцев ожидает крупное повышение цен – откуда ждать удар11:29
- В Горловке во время пожара погибли два человека11:10
- Volkswagen назвал дату отказа от ДВС11:00
- Обмен пленными с Россией: появилось важное заявление о количестве и сроках10:52
- Букмекеры дали прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл10:30
- Медики рассказали, как побороть хроническую усталость22:13
- За какие услуги украинцам теперь не надо платить в больницах: полный СПИСОК16:30
- Названы продукты, которые могут спровоцировать инсульт16:00
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун14:06
- Сколько часов сна помогут избежать болезней сердца и инсульта11:31
- Вот как правильно проверить на свежесть куриное филе08:45
- Врачи подсказали, какие зубные пасты вызывают кариес08:35
- Медики развеяли главный миф о домашних солениях07:10
- Ученые назвали ранний симптом рака поджелудочной железы19:43
- Ученые назвали «самую страшную» группу крови18:20
- Выступление Зеленского в День Независимости омрачила кровавая провокация. ВИДЕО
- Зеленский принял неожиданное решение: «Теперь официально каждый год украинцы будут…»
- Уже официально известно, кто сядет в кресло Ульяны Супрун
- Тревожные новости с Донбасса: много раненых и погибших
- Порошенко перед уходом подложил Зеленскому "свинью": план реванша
- «Мы долго думали»: Пушилин пообещал восстановить два важных объекта в Донецке
- Атака на Зеленского и революция в Раде: главное за последние часы
- Кабмин подарил еще два года школьникам: кого это коснется
- Пушилин пошел на отчаянные меры: главарь "ДНР" издал громкий "указ" и обещает много денег
- "Поэтому его тут и нет", - Зеленский отличился оригинальная шуткой про Януковича в День Независимости