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Российский пропагандист объяснил, для чего ОРДО «должно победить Украину»
Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке российский пропагандист Роман Манекин на своей странице в соцести неожиданно заявил, что Украина не является «фашистским государством», в то время, как ОРДО оказалось в «полушаге от фашизма».
В своей публикации Манекин отмечает, что на сегодняшний день в ОРДО «уже существует законодательно закрепленная тоталитарная система» и уточняет:
«До фашизма у нас буквально полшага: достаточно сказать „Хайль!“ в любой персональный адрес (а Казаков и Пирогова к этому ведут с момента своего прибытия в Донбасс!) и ДНР станет классическим фашистским государством, передает donpress.
Вот, на Украине превалирует националистическая идеология. Но Украина — не фашистское государство, ибо в ней действуют институты демократии: от реального разделения властей до формальной свободы слова, митингов, собраний, проч. В Донецке запрещены демократические свободы. Нормативно. А идеологии нет никакой. И это, второе, нас спасает от того, чтобы стать фашистами».
При этом Манекин добавил, что НВФ должны «победить Украину чтобы выжить» и выражает надежду на то, что ОРДО сможет «жить ЛУЧШЕ, чем в Украине»:
«ДНР — не „МММ“!
Донбасс — это Россия!
Население — субъект политической действительности, а не объект политтехнологических манипуляций!
А Пушилина, вместе с Рогаткиным — в Киев!»
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, демократия, ДНР, идеология, Пушилин, фашисты, НВФ
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