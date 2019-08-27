В центре Донецка авто влетело в дерево: пятеро пострадавших

27.08.2019 14:10

В неподконтрольном Украине Донецке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.

В «ведомстве» отметили:

«По проспекту Мира в Ворошиловском районе Донецка 26 августа произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen New Beetle не справилась с управлением и допустила столкновение транспортного средства с деревом. В результате происшествия пострадало пять человек, из них один ребенок».

Как стало известно, пострадали трое женщин и мужчина 1987, 1989, 1996 и 1990 годов рождения и девочка 2014 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в ДоКТМО и травматологический центр.