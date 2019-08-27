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В центре Донецка авто влетело в дерево: пятеро пострадавших
27.08.2019 14:10
В неподконтрольном Украине Донецке в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе пятилетний ребенок.
Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.
В «ведомстве» отметили:
«По проспекту Мира в Ворошиловском районе Донецка 26 августа произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля Volkswagen New Beetle не справилась с управлением и допустила столкновение транспортного средства с деревом. В результате происшествия пострадало пять человек, из них один ребенок».
Как стало известно, пострадали трое женщин и мужчина 1987, 1989, 1996 и 1990 годов рождения и девочка 2014 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в ДоКТМО и травматологический центр.
Теги: Донецк, Донбасс, авария, дерево, МЧС, госпитализация, ДТП, автомобиль, ДНР, пострадавшие
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