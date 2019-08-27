В Донецке автомобиль сбил 7-летнюю девочку

27.08.2019 13:09

Во временно оккупированном Донецке водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 7-летнюю девочку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 25 августа 2019 года, в Пролетарском районе временно оккупированного Донецка водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 7-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороге в неустановленном месте.

Девочка получила травмы и была госпитализирована.