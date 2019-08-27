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Архив - Донецкая область

В Донецке автомобиль сбил 7-летнюю девочку

27.08.2019 13:09
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В Донецке автомобиль сбил 7-летнюю девочку

Во временно оккупированном Донецке водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 7-летнюю девочку.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 25 августа 2019 года, в Пролетарском районе временно оккупированного Донецка водитель автомобиля «Daewoo Lanos» совершил наезд на 7-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть дороге в неустановленном месте.

Девочка получила травмы и была госпитализирована.



Теги: Донецк, Донбасс, травмы, водитель, госпитализация, наезд, автомобиль, девочка
 
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