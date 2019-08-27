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Архив - Донецкая область

В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

27.08.2019 15:52
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В Донецке обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями

Во временно оккупированном Донецке был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке, как и в других оккупированных населенных пунктах, значительно ухудшается криминогенная обстановка.

Так, в Киевском районе обнаружен труп 52-летнего местного жителя с ножевыми ранениями.



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, труп, нож, криминал, ранения
 
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