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В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр
27.08.2019 08:09
24 августа в неподконтрольном Украине Донецке на месте бывшего «Амстора» (возле ж/д вокзала) открылся ТЦ «Галактика».
Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют фото с открытия, передает donpress.
В комментариях к публикации пользователи не слишком радуются открытию ТЦ, так как, считают, что он долго не сможет функционировать, так как там высокие цены, а у людей низкий доход:
«Его закроют, ибо туда ходить никто не будет. Я живу рядом и могу сказать, что географически очень не выгодное место»
«Толку? Покупательская способность какая… Закроется как и многое другое».
Теги: Донецк, Донбасс, открытие, фото, Амстор, торговый центр, соцсети
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