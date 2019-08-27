В Донецке в помещении «Амстора» открыли «новый» торговый центр

27.08.2019 08:09

24 августа в неподконтрольном Украине Донецке на месте бывшего «Амстора» (возле ж/д вокзала) открылся ТЦ «Галактика».

Об этом сообщают местные жители в соцсетях и публикуют фото с открытия, передает donpress.

В комментариях к публикации пользователи не слишком радуются открытию ТЦ, так как, считают, что он долго не сможет функционировать, так как там высокие цены, а у людей низкий доход:

«Его закроют, ибо туда ходить никто не будет. Я живу рядом и могу сказать, что географически очень не выгодное место»

«Толку? Покупательская способность какая… Закроется как и многое другое».