В Горловке четыре человека пострадали от взрыва гранаты перед подъездом дома

27.08.2019 08:31

Во временно оккупированной Горловке в свободном обращении находится большое количество оружия и боеприпасов. В результате страдают мирные граждане.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке 45-летний мужчина бросил боевую гранату возле подъезда одного из многоэтажных домов города.

В результате взрыва пострадали четверо мирных граждан, получившие тяжкие телесные повреждения. Сам «подрывник» не пострадал.