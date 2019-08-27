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В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
В оккупированной Ясиноватой между боевиками незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" произошла кровавая перестрелка с большим числом жертв.
Сепаратисткие ресурсы пишут про ЧП с перестрелкой террористов "ДНР" в Ясиноватой, ссылаясь на пресс-службу "МВД" псевдореспублики, пишет "Диалог".
Изначально местный житель пожаловался в "полицию", что к нему в дом ворвались грабители. Далее сотрудники "уголовного розыска" и Ясиноватское "ГО МВД ДНР" установили личности подозреваемых, которые оказали сопротивление при задержании.
"Полицейские" получили ранения различной степени тяжести, а точного числа жертв никто не знает. Уточняется, что один из подозреваемых был ликвидирован, а тому, которого удалось задержать, грозит смертная казнь. Также в СМИ боевиков трубят о возбуждении уголовное дела по ст. 373 "УК ДНР" - посягательство на жизнь "сотрудника правоохранительного органа".
Теги: Донбасс, Ясиноватая, грабители, полиция, ликвидация, жертвы, МВД, уголовное дело, ЧП, перестрелка, ДНР
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