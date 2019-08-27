Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших

27.08.2019 07:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших

В оккупированной Ясиноватой между боевиками незаконных вооруженных бандформирований "ДНР" произошла кровавая перестрелка с большим числом жертв.

Сепаратисткие ресурсы пишут про ЧП с перестрелкой террористов "ДНР" в Ясиноватой, ссылаясь на пресс-службу "МВД" псевдореспублики, пишет "Диалог".

Изначально местный житель пожаловался в "полицию", что к нему в дом ворвались грабители. Далее сотрудники "уголовного розыска" и Ясиноватское "ГО МВД ДНР" установили личности подозреваемых, которые оказали сопротивление при задержании.

"Полицейские" получили ранения различной степени тяжести, а точного числа жертв никто не знает. Уточняется, что один из подозреваемых был ликвидирован, а тому, которого удалось задержать, грозит смертная казнь. Также в СМИ боевиков трубят о возбуждении уголовное дела по ст. 373 "УК ДНР" - посягательство на жизнь "сотрудника правоохранительного органа".



Теги: Донбасс, Ясиноватая, грабители, полиция, ликвидация, жертвы, МВД, уголовное дело, ЧП, перестрелка, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх