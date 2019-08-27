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В Макеевке произошло ДТП при котором погиб мужчина
27.08.2019 12:10
Во временно оккупированной Макеевке произошло ДТП в результате которого погиб водитель скутера.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке, в Червоногвардейском районе, произошло столкновение автобуса «ПАЗ», водитель которого не справился у управлением, и двигавшегося во встречном направлении скутера «KANUNI».
В результате столкновения водитель скутера скончался на месте от полученных травм.
Теги: Донбасс, Макеевка, мужчина, авария, скутер, гибель, ДТП
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