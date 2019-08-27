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В ОРДО показали обновленный КПП «Еленовка» и рассказали, когда он заработает «полноценно»
27.08.2019 15:53
На неподконтрольной Украине части Донетчины сегодня после масштабной модернизации в тестовом режиме начал работу КПП «Еленовка».
Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.
Как сообщили главари НВФ, в полноценном режиме «Еленовка» заработает после доукомплектования штата сотрудников.
Теги: Донбасс, СМИ, штат, модернизация, Еленовка, КПП, ОРДО, НВФ
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