Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО

28.08.2019 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО с октября под видом подготовки к «переписи населения» проводит уточнение мобилизационного ресурса. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны.

В украинской разведке уточнили:

«К проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала так называемой „переписи“».

Как сообщили в ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников из РФ, которые получили «паспорта» «ДНР/ЛНР», для включения в мобилизационный резерв, пребывание в котором не позволит им после увольнения с военной службы выехать без соответствующего разрешения за пределы оккупированной территории.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх