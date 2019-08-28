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Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО
Командование российских оккупационных войск в ОРДЛО с октября под видом подготовки к «переписи населения» проводит уточнение мобилизационного ресурса. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, со ссылкой на данные Главного управления разведки Министерства обороны.
В украинской разведке уточнили:
«К проведению мероприятия привлечены военные комиссариаты и военные комендатуры российских оккупационных войск. Собранную информацию предусмотрено внести в общую базу данных до начала так называемой „переписи“».
Как сообщили в ГУР МОУ, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ уточняются списки военнослужащих-наемников из РФ, которые получили «паспорта» «ДНР/ЛНР», для включения в мобилизационный резерв, пребывание в котором не позволит им после увольнения с военной службы выехать без соответствующего разрешения за пределы оккупированной территории.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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