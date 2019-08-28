В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»

В центре неподконтрольного Украине Донецка площадь, расположенную напротив бывшей облгосадминистрации сегодня переименовали в честь убитого экс-главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО.

Главарь НВФ Денис Пушилин на «церемонии открытия» отметил:

«Это место смело можно назвать легендарным. Это место, где народ Донбасса проявил свою волю, показал своей жесткой и непримиримой позицией, что не согласен с тем, что происходило в Киеве — государственным переворотом. Александр Владимирович стал защитником народной воли, командиром первых отрядов ополчения — тех ребят, которые поверили в нашу правду».

На площади установили гранитную табличку, которая содержит биографические данные Захарченко и его портрет.

Источник: https://donpress.com