Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения

29.08.2019 22:22

В Донецкой области у жительницы Часов Яра мошенники выманили более 5 тыс. грн. Женщина действовала по указаниям «сотрудника банка» и осталась без денег. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, женщина попалась на крючок мошенника, который, позвонив ей, представился сотрудником банка и под предлогом «идентификации клиентов», выведал у нее личные данные и пин-код банковской карты. 5 тыс. 500 грн исчезли со счета потерпевшей, как только она положила трубку.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» УК Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников до 3-х лет ограничения свободы.

«Помните, что настоящие сотрудники банковских учреждений никогда по телефону не спрашивают у своих клиентов личную информацию, для этого они приглашают граждан прийти в отделение и обратиться к оператору банка», – подчеркнули, в полиции.

Источник : https://dnews.dn.ua