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Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности
Гибридная армия Российской Федерации массово обстреливает ВСУ на Донбассе. Только с начала текущих суток противник три раза нарушил режим прекращения огня. В течение минувших суток, 28 августа, вооруженные формирования "Л/ДНР" 14 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает https://www.dialog.ua/. Согласно данным утренней сводки штаба ООС, потерь в подразделениях Объединенных сил удалось избежать. Удалось зафиксировать, что противник обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, оккупанты РФ активно били защитников Украины из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "Около 12:25 боевики "ДНР" обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка – Бахмут, поставив под угрозу мирное население и персонал, который находился на КПВВ "Майорское"", - указано в сообщении штаба.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, КПВВ, мирные жители
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- Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности 13:40
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- В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин10:24
- Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС10:00
- Члены НВФ с «паспортами ЛДНР» не могут выехать из ОРДЛО22:10
- На Донбассе из-за обстрелов закрыли 10 школ18:32
- Пограничники обнаружили тайник с оружием недалеко от линии разграничения на Донбассе17:49
- Из-за обострения конфликта на Донбассе закрыли КПВВ «Майорское»16:48
- В центре Донецка появилась «площадь Захарченко»15:00
- Эскалация конфликта на Донбассе: ВСУ понесли очередные потери11:03
- Боевики "ДНР" обстреляли КПВВ "Майорское", подвергнув мирных жителей смертельной опасности: подробности 13:40
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