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Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС
Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
С начала нынешних суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Возле Широкино враг применил ударный беспилотник, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 28 августа.
Так, враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское.
"Неподалеку Широкино из направления Саханки, очевидно с целью нанесения максимального ущерба военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17)", – говорится в сообщении.
О потерях среди украинских военных информации нет.
Источник : https://korrespondent.net/
Теги: сепаратисты, УДАР, беспилотник, штаб, ООС
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