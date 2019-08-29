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Архив - Донецкая область

В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы

29.08.2019 22:39
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В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы

Стало известно о том, что на территории "ДНР" неожиданно исчезла мобильная связь. Так, сегодня, 29 августа, на территории Донецкой области, которая является оккупированной террористами "ДНР", пропала возможность звонить по мобильной связи. Информацию передает https://www.dialog., ссылаясь на так называемое "Министерство связи ДНР". Причиной чрезвычайного происшествия является авария на линии связи. Отмечается, что проблемы возникли у магистрального оператора "Углетелеком". Также в сообщении идет речь о том, что у всех операторов телекоммуникаций могут наблюдаться перебои в предоставлении услуг. Также возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных.

 



Теги: Донбасс, террор, мобильная связь, ДНР
 
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