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Архив - Донецкая область

В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин

29.08.2019 10:24
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В «ДНР»: С КПП под Донецком «скорая» увезла двоих мужчин

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области на КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком медицинская помощь потребовалась 2-м пожилым мужчинам. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 28 августа на КПП «Александровка» сотрудники «МЧС» оказывали доврачебную помощь мужчине 1938 года рождения, после чего передали его бригаде «скорой медицинской помощи».

В тот же день медицинская помощь потребовалась мужчине 1949 года, который тоже был передан бригаде «скорой помощи».

Источник : https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, скорая помощь, мужчины, ДНР, КПП
 
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