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В ОРДО возникли проблемы с интернетом
29.08.2019 15:15
На оккупированной территории Донецкой области из-за аварии возникли проблемы с Интернетом. Об этом сообщает фейковое "министерство связи ДНР", передает ОстроВ.
"Магистральный провайдер сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех провайдеров "республики" могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных. Причины и сроки устранения неполадки в данный момент выясняют", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Интернет, проблема, ОРДО
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