В ОРДО возникли проблемы с интернетом

29.08.2019 15:15

На оккупированной территории Донецкой области из-за аварии возникли проблемы с Интернетом. Об этом сообщает фейковое "министерство связи ДНР", передает ОстроВ.

"Магистральный провайдер сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех провайдеров "республики" могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных. Причины и сроки устранения неполадки в данный момент выясняют", - говорится в сообщении.