В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам

29.08.2019 13:20

Кабмин Украины принял постановление № 788, предполагающее изменение условий пенсионных выплат переселенцам, пишет Донбасс SOS.



Так, граждане Украины, которые были вынуждены уехать из неподконтролькой Киеву территории Донбасса, в том числе тем, кто отказался от справки переселенца, будут получать выплаты пенсии в порядке, который распространяется на внутренне перемещенных лиц вне зависимости, стоят они на учете в данный момент как ВПО, или нет (прописано в п. 1 Постановления 637).



Постановление Кабмина также регулирует порядок проверок пенсионеров.



«Круг тех, от кого Пенсионный фонд может получить информацию о том, что пенсионер отсутствует по месту проживания, теперь до некоторой степени регламентирован (хотя и не ограничен): это либо госорганы, либо органы местного самоуправления», — говорится в сообщении.



При этом, приостановка выплаты пенсии теперь невозможна без официальной информации от любого из этих органов, пусть даже она будет получена в виде данных из электронных реестров.



В постановлении также говорится, что в Порядок выплаты пенсионных задолженностей по решению суда включены еще «прочие выплаты, связанные с пенсиями», а также отдельно — выплаты судьям в отставке.

Также, согласно документа, вводится новая норма обращения граждан.



«При обращении внутренне перемещенного лица с заявлением о назначении, восстановление или продление выплаты пенсии и документом, удостоверяющим личность, территориальные органы Пенсионного фонда Украины идентифицируют личность заявителя, фиксируют место и время ее обращения, сравнивают полученные данные с данными, обрабатываются в базах данных Пенсионный фонд Украины, с учетом данных Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц в порядке, который утверждается Пенсионным фондом Украины по согласованию с Минсоцполитики «, — говорится в постановлении.

В организации Донбасс SOS прогнозируют, что теперь все переселенцы при обращении в ПФУ могут получить отказ на основе того, что порядок их идентификации еще не разработан из-за смены Кабмина Украины.

Источник : https://donpress.