Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам

30.08.2019 13:21

Боевики «ДНР» в подконтрольных им пабликах с пропагандистской целью распространяют неадекватную информацию, которая раздражает даже сторонников «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари боевиков «ДНР» с пропагандистскими целями распространяют не просто фейки, а откровенно неадекватную информацию. Так, «начальник пресс-службы управления НМ ДНР» Дениил Безсонов обратился к гадалке.

Вот что написал «рупор ДНР» на своей странице в соцсети:

«Мне тут одна гадалка сказала, что у… ы довы….лись и скоро по всем направлениям у них начнет взрываться техника и огневые позиуии. Допускаю, что из-за некачественного топлива и неосторожного обращения с боеприпасами».

Подобная информация вызвала возмущение и раздражение даже у сторонников «ДНР»:

«А дня три назад тот же Бессонов совсем другое выдавал и говорил только о дипломатическом пути решения проблемы, осуждал возмущённых «Окопной правдой» Рогаткина и говорил о прозрении украинских военных.Вот из-за таких «дипломатов» кабинетных гибнут наши защитники.Больно читать сводки о погибших и пленных.Вчера был чёрный день для нашей республики.А «дипломаты» всё рассуждают о каких-то перемириях»

«Военные так не ведут себя. Н… ра такой чес писать олень. Кон Чен ый».