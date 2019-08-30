Боевики "ДНР" в панике из-за огромных потерь: "ВСУ нас громят! Кто может, спасите наши души"

30.08.2019 07:28

Официальный представитель террористов "ДНР" Даниил Безсонов обвинил ВСУ в массированном ударе. Он плачется из-за больших потерь.

Внимание на истерику "ДНРовца" Безсонова обратил в Telegram офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Безсонов подтвердил слухи о том, что одна из группировок "ДНР" понесла большие потери под оккупированным селом Григоровка. "Трое погибли и пятеро ранены в результате минометного обстрела", - сообщил террорист. ЧП в группировке "ДНР" под Григоровкой случилось вечером 29 августа. Сепаратистские ресурсы уверяют, что ВСУ якобы обрушили на террористов аж 15 снарядов запрещенного "Минском" калибра 120 мм.

В ВСУ информацию пока никак не прокомментировали. Не исключен мощный ответный удар бойцов ООС по огневой точке "ДНР". Однако это не единственный вариант. Штефан напомнил, что в "народной республике" любят записывать в "жертвы ВСУ" боевиков, которые погибли по собственной вине, в частности, нарушив правила обращения с боеприпасами, либо в пьяной драке.