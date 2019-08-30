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Архив - Донецкая область

Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена

30.08.2019 12:20
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Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена

В четверг, 29 августа, на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных. К счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
С начал суток пятницы, 30 августа, боевики уже один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Водяного.



Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, соцсети, обмен пленными, РФ, ООС
 
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