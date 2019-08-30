Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена

30.08.2019 12:20

В четверг, 29 августа, на Донбассе боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных. К счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

С начал суток пятницы, 30 августа, боевики уже один раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Водяного.