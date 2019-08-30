Более 3 тысяч нарушений пожарной безопасности: В Мариуполе в школах и детсадах спасатели провели проверки

30.08.2019 22:33

В 2019 году спасатели провели проверку 169 учреждений образования – школ, детских садов, техникумов, лицеев и других объектов.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника третьего пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Валерий Харченко, пишет 0629.

В ходе проверок было выявлено 3238 нарушений правил пожарной безопасности. Больше половины нарушений не устранены еще с предыдущих проверок.

Основные нарушения – отсутствие пожарной сигнализации (103 объекта), неисправная сигнализация, отсутствие огнетушителя (45 объектов) и прочее.

По факту нарушений спасатели составили 167 протоколов на сумму от 34 до 102 грн. В случае выявления повторных нарушений учреждениям грозит более строгое наказание, вплоть до закрытия.

“Большинство нарушений невозможно сразу устранить, нужны большие финансовые вливания. Планируется делать это поэтапно при помощи городской власти”, - подчеркнул Харченко.