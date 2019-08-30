Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы

30.08.2019 08:51

Через КПП «Донецк» на границе с РФ с временно оккупированных территорий Донбасса выехал минивэн ритуальной службы.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП «Гуково» и «Донецк» по состоянию на 27 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Среди других наблюдений, 24 августа в 14:14, белый минивэн с темно-коричневыми полосами с обеих сторон и надписью — Ритуальная служба «ВОЗНЕСЕНИЕ» с номерами РФ въехал в Донецкий КПП с украинской стороны; один человек был замечен внутри минивэна. Транспортное средство прошло таможенные процедуры и въехало в РФ».