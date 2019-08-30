Главная / Новости / Донецкая область / «Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина
Последние новости раздела
- В Донецкой области из окна выпали 7 детей21:32
- «Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина21:15
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ19:45
- Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман 18:54
- "Удерживали против воли", - взятый военными "Азова" в плен боевик "ДНР" дал первые показания 18:38
- В ОРДО рассказали, когда повысят тарифы на ЖКХ еще раз17:56
- Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак»16:48
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
«Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина
30.08.2019 21:15
Подконтрольные ОРДО СМИ случайно показали кортеж главаря «ДНР» Дениса Пушилина.
Об этом сообщает Автоцентр, передает donpress.
По данным ресурса, на открытие подконтрольного ОРДО пункта пропуска Еленовка Денис Пушилин приехал в сопровождении охраны. При этом его кортеж состоял из нового Lexus LX570 и двух Toyota Land Cruiser 200. СМИ отмечают, что главарь «ДНР» передвигается на Лексусе, а «Тойоты» закреплены за его охраной.
Также, ресурс отмечает:
«Не исключено, что все три автомобиля бронированные. И если это так, то один такой внедорожник стоит 250 000 — 300 000 долларов. Как-то слишком пафосно и помпезно, как для „народной республики“».
На снимке видно, что у авто нет номеров, а только надпись «ДНР».
Теги: Донбасс, стоимость, авто, СМИ, внедорожник, охрана , ДНР, Пушилин
Читайте также:
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт
- Захарченко "отжал" себе новый автомобиль, которым управляет лично
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Крик души воспитателя из Донецка: "Меня могут пристрелить, я не знаю, что вырастет из детей этих днрийцев"
- Журналисты "Дождя" после общения с "МГБ ДНР": "Издевались чисто психологически"
- Что происходит на Горловском направлении? В штабе ООС прокомментировали слухи о наступлении
- В Донецкой области из окна выпали 7 детей21:32
- «Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина21:15
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ19:45
- Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман 18:54
- "Удерживали против воли", - взятый военными "Азова" в плен боевик "ДНР" дал первые показания 18:38
- В ОРДО рассказали, когда повысят тарифы на ЖКХ еще раз17:56
- Житель Донецка рассказал, чем его разочаровал «ДонМак»16:48
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- Кабмин изменил условия выплаты адресной помощи переселенцам21:51
- В Донецкой области из окна выпали 7 детей21:32
- «Пафосно и помпезно»: СМИ назвали стоимость авто из кортежа Пушилина21:15
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- "Вы паразиты! Рот свой закройте!" - Рабинович в Москве устроил скандал, Украина потрясена. ВИДЕО20:06
- «Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ19:45
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Жители Донетчины будут первыми: показания электросчетчиков примет робот Роман 18:54
- "Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет20:55
- Новая Рада, новый Кабмин: первые впечатления и ожидания20:29
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее 19:29
- Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь19:13
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в сентябре: «большая прибыль и не только»17:13
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных16:09
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Названы имена, обладатели которых живут дольше остальных
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- Знаки Зодиака с мистической душой: они могут предчувствовать беду и предвидеть будущее
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших