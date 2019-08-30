Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе

30.08.2019 12:02

Новым главой МИД Украины Вадимом Пристайко будет поставлена задача для дипломатического корпуса, следуя которой, в течение полугода нужно будет продвинуться в завершении войны на Донбассе.

Так, данное заявление поступило от Вадима Пристайко во время его выступления в ВР перед голосованием за его назначение. Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Европейскую правду".

По словам нового главы МИД Украины, они не будут вести бесконечные переговоры. Также он отметил, что ценит всю работу, которая была проведена до него. Пристайко добавил, что если мирный процесс не будет продвигаться, то Украина будет думать над следующими шагами. "При подвижках по урегулированию ситуации на Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе и амнистией", - заявил Пристайко.