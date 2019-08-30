В Донецке автомобиль «ГАИ ДНР» протаранил гражданский автомобиль

30.08.2019 22:10

Во временно оккупированном Донецке на перекрестке проспекта Ильича и Владычанского произошло столкновение автомобиля «ГАИ ДНР» с легковым автомобилем.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 29 августа 2019 года, во второй половине дня, во временно оккупированном Донецке, на пересечения проспекта Ильича и Владычанского в легковое авто «Ford Kuga» врезался автомобиль т.н. «ГАИ ДНР».

По сообщениям дончан, подкрепленным фотографиями, место аварии было сразу же окружено боевиками «ДНР». Гражданских лиц к месту происшествия не подпускали и старательно следили, чтобы не допустить видеосъемки. В «официальных» источниках «ДНР» о происшествии ничего не сообщается. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Вот как дончане описывают происшедшее в соцсетях:

«Авария на пересечения пр. Ильича и Владычанского! Гаишная машина врезалась в гражданскую! Куча машин и военных никому не дают снимать на телефон и находится рядом с местом ДТП!»,

«А по-моему, совсем нечему удивляться. То с участием военных дтп, теперь вот ДПС. Полный хаос и беспредел».